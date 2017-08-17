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День за днём с «Арктик-ТВ»17.08.17 19:30

Молодой и активный Цезарь ищет дом

Пока собака живёт в квартире волонтёра, но очень хочет обрести постоянную любящую семью. Без человека животное-компаньон себя просто не представляет.

«Собака так преданна, что даже не веришь в то, что человек заслуживает этой любви», - эта цитата принадлежит советскому писателю Илье Ильфу и актуальна она, к сожалению, до сих пор. Яркий пример такой преданности могут наблюдать жители одного из домов в Росте.

Молодой пёс Цезарь и его друг-волонтёр Богдан Стаханов прогуливаются в этой небольшой зелёной зоне каждое утро. В доме Богдана Цез, так пса ласково называет молодой человек, появился несколько месяцев назад. Его щенком взяла домой мурманская семья. Однако малыш вырос, внимания стал требовать больше, а люди, которым пёс стал обузой, решили его усыпить. Помешали волонтёры - они забрали животное себе. Несмотря на такое предательство, веру в людей Цезарь не потерял. «Уверенный в себе, позитивный парень с активной жизненной позицией. Преданный людям, - характеризует Цезаря Богдан Стаханов, волонтёр. - Он живёт в этом мире для людей, ради человека. Ему скучно, если хозяева рядом нет».

Цез сегодня - это здоровая, жизнерадостная  и очень активная собака. Больше всего на свете он любит гулять, охотно играет с резиновым мячиком с пищалкой и даже умеет пританцовывать на задних лапах. Пёс послушный и умный. За время пребывания у Богдана Цезарь выучил несколько команд, умеет сидеть и ходить рядом, но огромный запас энергии всё равно берёт своё.

- Он не любит лежать, где-то сидеть. Даже сейчас ему скучно, - объясняет поведение собаки Богдан Стаханов, волонтёр. – Ему нужно пойти что-то понюхать, он постоянно стремится быть с хозяином, быть первым.

Когда внимание уделяется какой-то другой собаке, ему как-то уже не комфортно.

У Цезаря есть все необходимые прививки. Собака стерилизована и ждёт таких же активных, как и он сам, хозяев. Волонтёры в свою очередь новым друзьям Цезаря готовы предложить свою посильную помощь, поделиться богатым опытом общения с животными и дать необходимые инструкции по дрессуре.

Подробнее о Цезаре и других четвероногих, ищущих новый дом животных, «Арктик-ТВ» расскажет в программе «Проще говоря», посвященной Дню бездомных животных сразу, после выпуска новостей - в 20.00.

 

 

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