Молодой и талантливый кулинар делится своими секретами с журналистами «Вечерки»

О чём расскажут мурманчанам журналисты городской газеты. Обзор субботнего выпуска «Вечерки».

С 1 июля в Мурманской области изменятся тарифы на коммунальные услуги. Как обещают в региональном правительстве, рост совокупной платы северян за услуги ЖКХ в среднем составит 2,4 процента. Квитанции с новыми тарифами жители Заполярья увидят в августе, когда будут выставлены счета за июль. Но узнать, какие услуги и на сколько подорожают, можно уже сейчас – из свежего номера «Вечернего Мурманска».

Студент третьего курса Мурманского индустриального колледжа Игорь Самойлов стал участником масштабного шоу «Gastreet International Restaurant show», которое недавно завершилось в Сочи. Билеты туда Игорю вручили в качестве приза за победу в кулинарном конкурсе «Я лечу GASTREET». Интервью с молодым и талантливым кулинаром читайте в свежей «Вечерке».

Как известно, человек жив, пока бьётся его сердце. В течение человеческой жизни сердечная мышца в среднем совершает 2,5 миллиарда сокращений, в сутки – 100 тысяч раз. К сожалению, сердце ноет не только от любви, но и по вполне прозаической причине – из-за болезни. О том, как жить, чтобы на сердце всегда было легко, читателям «Вечернего Мурманска» рассказывает врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Константин Собченко.