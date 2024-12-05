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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.12.24 19:30

Молодой музей старой Колы

Зюйдвестка, свитер, который вязали мужчины и варили в кипятке, икона покровителя моряков Николая Чудотворица. В Музей истории города Колы заглянул наш юный корреспондент. Экскурсия так впечатлила молодого человека, что он всем советует там побывать.

Роман Згазинский, юный журналист: «Мы находимся в городе Кола, на знаменитой Поморской набережной у памятника Киту. Здесь очень красиво. А я вас ещё приглашаю и в музей города.

На площадке перед музеем установлены разные объекты: цветное изображение старинного города, сложенные в поленницы брёвна между деревянными стендами, напоминающими поклонные кресты. Некоторые артефакты можно потрогать руками: железный якорь из студёного моря, телегу, перевозившую людей и грузы, имитированный невод и, конечно, рыбу – треску, кормившую местных жителей и промысловиков.

Здание музея небольшое, одноэтажное. Но продумано до мелочей внутри и снаружи. Каждая деталь связана с прошлым древнейшего поселения».

Екатерина Окорокова, научный сотрудник Музея истории города Колы: «Наш музей – это самый молодой музей на Кольском полуострове. Юридически он возник в 2015 году. Но это здание, в котором мы с вами находимся, он получил только в 2020 году. По сути, работаем мы только четыре года. Это музей не краеведческий – это музей истории города Колы. У нас, по сути, есть два зала, две экспозиции. Одна постоянная, в которой у нас история города, собственно, от возникновения до разрушения в XIX веке. А также некоторая история Поморья и быта поморов. А второй зал у нас предназначен для временных экспозиций».

Внимание привлекает модель Воскресенского собора. Который когда-то был самым высоким и самым красивым зданием в Коле. Храм украшал провинциальный уезд до середины XIX века. А во время Крымской войны в 1854 году шедевр северного зодчества вместе со всем городом был сожжён английским корветом «Миранда». Но память о храме осталась, как и о многочисленных предметах быта поморов.

В поморских избах было много незатейливых предметов нужных в хозяйстве. Но в красном углу всегда виднелась икона. Покровителем моряков и рыбаков на Севере считается Николай Чудотворец. Это самый популярный святой, ему молились с просьбами защитить от бед и непогоды, сохранить здоровье. А вот тепло помогали сохранить свитера.

Во втором зале с временными экспозициями сейчас выставлены материалы, посвящённые Великой Отечественной войне на Кольском полуострове. Например, этот стенд содержит информацию о военных медиках. Один их них – известный врач-хирург Пётр Баяндин, Герой соцтруда, именем которого названа Мурманская областная клиническая больница.

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