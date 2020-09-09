Молодой писатель сжёг весь тираж, недавно изданной книги

Как сообщил автор, в огне было уничтожено 2 тонны печатной продукции.

На такой поступок автора подростковых книг «Мятная сказка» и «Юпи» Александра Полярного вынудили пользователи социальных сетей, которые нелестно отозвались о творчестве писателя. После таких комментариев в пабликах с ним расторгло контракт издательство.

«Я не буду больше бороться со всем, что на меня льётся в Интернете. Моя карьера тут закончилась», - прокомментировал случившееся Александр, отметив, что автором он больше быть не хочет.

Александр Полярный известен как создатель одного из самых атмосферных Мурманских блогов, который умеет видеть красоту даже в серости родного города. Подробнее о причинах случившегося можно прочитать на страницах Полярного в соцсетях.