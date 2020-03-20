«Молодушки» - одному из самых ярких самодеятельных коллективов Полярного исполнилось 25 лет

Ансамбль ветеранов труда «Молодушки» знаком и любим не только в городе воинской славы, но и далеко за пределами ЗАТО.

Нина Булыгина в коллективе «Молодушки» поёт со дня основания ансамбля, а это, ни много, ни мало, 25 лет. Ветераны труда встречаются, репетируют и выступают с 1995 года.

Нина Булыгина, г. Полярный: «В то далёкое время я вместо обеда пошла на репетицию. Это ещё во времена, когда был старый клуб. Вот уже 26-й год хожу, никогда не пропускала, разве что по уважительной причине».

«Молодушек» знают во многих городах области, коллектив с удовольствием принимает участие в конкурсах и фестивалях, а их народные костюмы, сделанные вручную, стали настоящей визитной карточкой. Есть у коллектива преданные поклонники и почитатели творчества. По их словам, однажды услышав исполнение «Молодушек», привязываешься к ансамблю навсегда.

Василий Тимохин, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск: «С этим коллективом дружу много лет, постоянно с ними на мероприятиях. Честно сказать, горжусь, что у нас в ЗАТО есть такой коллектив».

Вот уже 15 лет коллективом руководит Людмила Дорожкина. Признается, сама получает от неиссякаемого оптимизма своих вокалисток заряд позитива и многому у них учится. Здесь всегда рады новым участникам.

Людмила Дорожкина, руководитель народного самодеятельного коллектива-ансамбля ветеранов труда «Молодушки»: «Для коллектива 25 – это, конечно, очередная ступень. Но так как у нас люди особенные, преклонных лет, хотим привлечь как можно больше новых участников».

«Главное, ребята, душой не стареть», - говорят участницы «Молодушек». Уже вскоре ветераны отправятся покорять жюри очередного конкурса, который пройдёт в Кандалакше.