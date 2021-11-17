Молодые и талантливые вновь могут испытать свои силы в ежегодном городском конкурсе «Студент года»

50 представителей вузов и сузов примут участие в непростых испытаниях.

На связи в режиме видеоконференции участники 21-го городского конкурса «Студент года»- эпидобстановка обязывает сохранять необходимые меры безопасности. За продолжительную историю события большинство испытаний могут пройти в дистанционном формате.

Сабрина Агаева, руководитель конкурса «Студент года»: «У нас мероприятия построены таким образом, чтобы их можно провести было в онлайн-формате и офлайн. Это сделано для того, чтобы мы были готовы. Решили обезопасить себя и участников, но дать им возможность проявить себя».

В этом сезоне за звание «Студента года» поборются 15 студентов из вузов и 35 обучающихся профессиональных образовательных организаций. Во время творческих, спортивных и интеллектуальных заданий определят трёх лучших представителей молодёжи заполярной столицы, которые получат стипендию главы муниципального образования.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска: «Если мы говорим о стипендиях, то в прошлом году их увеличили до 5 тысяч рублей ежемесячно, по результатам конкурсного испытания победители получат и памятные подарки».

Денежная поддержка, конечно, играет немаловажную роль, но самое главное, что молодые люди получают новый опыт и научатся работать в команде.