«Молодые и успешные» делятся своим опытом с северянами

Призёр чемпионата мира по кикбоксингу 2015 года Элина Гисмеева посетила Центр дополнительного образования «Лапландия». Девушка приняла участие в ток-шоу и рассказала юным слушателям о своей карьере и о том, как она добилась таких невероятных успехов.

Эта молодая и с виду хрупкая девушка, на деле настоящий боец. В свои 25 лет у Элины Гисмеевой за спиной 11 лет тщательных тренировок и боёв. В спорт она пришла в 14 лет. О том, что побудило её выйти на ринг, она охотно рассказывает участникам ток-шоу «Молодые и успешные», которое проводит мурманская «Лапландия»

- Нельзя сказать, что я была спортивным ребёнком, - признаётся Элина Гисмеева, спортсменка. - У меня был лишний вес, я ношу очки. Можно сказать, что я большую часть времени была с отцом, который постоянно выезжал на соревнования, когда возил на них своих учеников.

Как и в любом виде спорта, не обходилось без травм. Элина восстановилась после серьёзной травмы лодыжки. Много месяцев ей пришлось бороться за своё здоровье, чтобы вернуться в спорт. О нелегкой спортивной карьере Элина рассказывает воспитанникам «Лапландии», до нёе на сцене выступали певец Алексей Гоман, популярный блогер Роман Глек и главный врач областной больницы Александра Будова.

Следящую встречу планируют провести в ноябре. Личность гостя держат в тайне, но директор «Лапландии» обещает, что выступление будет интересно не только школьникам, но и ребятам постарше.