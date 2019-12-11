Молодые инженеры Мурманска представили свои работы на научно – технической выставке

Среди множества работ эксперты выберут лучшие, а их авторы получат гранты на совершенствование своих проектов.

Юные исследователи из 17 образовательных учреждений Мурманска на открытой выставке научно-технического творчества представили свои работы. Здесь каждый проект - особенный. Например, за этими причудливыми, малопонятными обывателю схемами и чертежами, скрываются разработки в области навигации. Автор разработок Ярослав Огурченков, который считает, что его изобретения можно применять в повседневной жизни.

«Данная разработка влияет на навигационные особенности кораблей и самолётов, пароходов, так как для них важно знать местоположение во время сильных туманов, - поясняет Ярослав Огурченков, участник выставки. – Из-за ошибок в навигации могут возникнуть аварии или катастрофы».

Ребята не устают воплощать в жизнь свои идеи. В этом году в политехническом лицее на шестой выставке научно-технического творчества «Молодые инженеры Мурманска» представили 34 проекта, традиционно самым перспективным изобретателям достанутся гранты. Школьники смогут потратить средства на приобретение необходимых для исследования материалов, оборудования, программного обеспечения.

«Гранты у нас будут от лицея, мореходки, комитета по образованию, судоремонтного завода, - рассказывает Артём Колупаев, куратор выставки. - Члены жюри имеют право указать на проекты, которые получат ту или иную денежную сумму на развитие».

Начинающие исследователи серьёзно подходят к разработке конструкторских решений, что не может не радовать педагогов, ведь создавая модели собственными руками, дети изучают все этапы проектирования.

« Хочется пожелать вам успеха, - приветствует участников выставки Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Вы на правильном пути. Вы правильный выбрали путь, занимаясь фундаментальной наукой, чтобы получать результаты в практическом использовании, в прикладных дисциплинах».

Представители предприятий и вузов региона на такой выставке смогут найти среди одаренных детей будущих абитуриентов и профессионалов в области информационных технологий, программирования, робототехники, автоматики.