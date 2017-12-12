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День за днём с «Арктик-ТВ»12.12.17 19:30

Молодые инженеры воплощают свои идеи с помощью «Лего»

От роботов из конструктора - до умного дома. Как меняются современные взгляды на программирование и создание изобретений, знают школьники - участники выставки «Молодые инженеры Мурманска», которая проходит на базе политехнического лицея в городе-герое.

Ученик политехнического лицея Мурманска Андрей представляет на выставке свою разработку - устройство, корпус которого сделан из листов фанеры и усыпан снизу акустическими динамиками. Его машина предназначается для определения колебаний в любом крутящемся вокруг своей оси механизме. Так можно, например, выявить биение в вентиляторе и отбалансировать механизм. На создание изобретения у школьника ушло больше года, а этот вариант уже не первый в долгой череде попыток добиться полностью функциональной установки.

- Был такой случай в мастерской: кулер, который воздух качает, сильно вибрировал и научный руководитель предложил обратить на это внимание, - вспоминает об истоках своего увлечения Андрей Сенецкий, участник выставки «Молодые инженеры Мурманска – 2017».  - Меня это заинтересовало, теперь изучаю это явление – вибрации.

Большинство молодых инженеров, как и Андрей, все свои разработки совершенствуют и доводят до ума в школе при поддержке руководителей кружков дополнительного образования. Поэтому, за исключением некоторых самоделок,  в общей массе изобретения построены на основе конструкторов «Лего». Но это вовсе не ограничивает полёт творческой фантазии ребят. Из кубиков и программируемых блоков можно сделать и машины, реагирующие на свет, и полноценные подъёмные механизмы. Конечно, справиться с большими грузами такие устройства не смогут, но пару сотен граммов поднимут. 

- Выставка проходит третий раз, в этом году у нас 56 участников, которые представляют 41 проект, рассказывает Татьяна Шовская, директор МБОУ МПЛ. - Это ребята со школ города Мурманска, Нахимовского училища  и строительного колледжа имени Момота.

Нахимовцы имеют в своем распоряжении исключительную базу для воплощения любой смелой идеи, таким оборудованием школы пока похвастаться не могут. Но сортировочные комплексы уже многие показывали, в том числе в Мурманске. При этом ученики из обычных образовательных учреждений создавали из конструкторов даже конвейер по производству пельменей. Но это вчерашний день, сейчас модно внедрять различные технологии по примеру системы «умный дом». Например, электросчётчик, который может быть оборудован беспроводной связью и автоматически передавать показания пользователю.

- Если говорить о впечатлениях, то я сейчас пообщался с ребятами, - рассказывает Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска, - а когда они мне сказали: «Послушайте, а ведь вы шарите!» Вот это хорошая оценка. Мне было приятно.

Формат выставки не предусматривает соревновательного элемента, но несмотря на это, жюри здесь всё же есть. А авторы проектов, имеющих перспективы, получат грант на дальнейшее развитие своих инженерных задумок.

 

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