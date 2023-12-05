Молодые исполнители с опытом и артисты, для которых выход на сцену стал дебютом, выступили с гала-концертом на конкурсе «Звезда Арктики»

67 коллективов и самостоятельных солистов соревновались в пяти номинациях.

Ярко и красочно завершился конкурс заполярных талантов «Звезда Арктики». В номинациях «Хореография», «Вокал», «Инструментальное исполнительство», «Художественное слово» и «Оригинальный жанр» соревновались 67 таланливых ребят из Мурманска.

Ксения Арлашина, специалист по работе с молодёжью муниципального автономного учреждения молодёжной политики «Объединение молодёжных центров»: «Конкурс даёт возможность участвовать исполнителю любого уровня, потому что каждая номинация включает в себя три категории по уровню подготовки исполнителя: это профессионал, это любитель и это новичок».

Танцоров студии «Dance Lab» вряд ли можно назвать совсем уж новичками, на гала-концерте команда выступила в современном стиле «Dance hall», но не под обычную для этого жанра музыку, а под инструментальную лирику. Девочки продемонстрировали жюри универсальность такого вида хореографии.

Анна Артюшкина, тренер студии «Dance Lab»: «Мы смотрели второй день, когда была заявлена наша категория и участники, которые были в других категориях, например, «Художественное слово». Мне кажется, все очень достойны, многие подходят к своим номерам с большим креативом».

Вокалистам, конечно, сложнее впечатлить жюри в визуальном плане. Но и здесь есть свои хитрости, помимо хорошо поставленного голоса, душераздирающего репертуара и умения держаться на сцене.

Александр Рытов, вокалист: «Дело в том, что академическое направление подразумевает под собой официальный костюм. Так получилось, нужно было выбирать какой-то костюм, подвернулся белый. И мы почему-то решили, что вместо того, чтобы покупать строгий чёрный костюм, надо купить белый, потому что он выделяется. Ведь есть такая штука, что вокалист должен или красиво выглядеть, или красиво петь».

По окончании фестиваля жюри выбрали победителей. В номинации «Хореография» почётное место заняли Евангелина Ющенко, а также старшая группа народного самодеятельного коллектива ансамбля современного танца «Престиж», в «Вокале» победили Виктория Зезюлина и образцовый самодеятельный коллектив шоу-группы «Поколение Альфа». Первое место в «Инструментальном исполнительстве» заняла Екатерина Луговых, победа в номинации «Художественное слово» досталось Владе Верхотурцевой, а первое место «Оригинального жанра» досталось Ярославе Чернышовой.