Молодые исследователи, победители конкурса «Ледокол знаний» скоро отправятся в экспедицию на Северный полюс

В преддверии этого события с ребятами встретился глава региона.

«50 лет Победы» - один из крупнейших и мощнейших российских атомоходов. На нём из Мурманска стартует седьмая международная арктическая экспедиция «Ледокол знаний». В этом году конкурс собрал более 73 тысяч учащихся со всех уголков страны, но лишь 27 из них стали частью уникального путешествия. Победителей ожидают новые знакомства и научные эксперименты прямо на борту атомохода. Для Артура Турова – это путешествие стало настоящим подарком на 16-летие.

Артур Туров, участник «Ледокола знаний»: «Я давно интересуюсь наукой, я состою в совете юниоров «Росатома» уже больше двух лет. Об этом конкурсе я слышал с прошлого года, понял, что это возможность для меня является последней, я решил, что не буду её упускать».

Такой шанс выпадает далеко не каждому молодому дарованию. Можно сказать, что Артур запрыгнул в последний вагон, ведь стать участниками экспедиции могут ребята от 14 до 16 лет.

А незадолго до путешествия его счастливчиков поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.