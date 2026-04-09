Молодые исследователи, студенты и школьники в МАУ презентовали свои научные работы и поделились результатами исследований

Научная школа молодых биологов расположилась в одной из аудиторий Мурманского арктического университета.

Прозвучали доклады юных биотехнологов и даже состоялась дегустация некоторых изделий. В каждый продукт исследователи вкладывали большое количество знаний, но особую окраску разработке придала неподдельная заинтересованность в выбранной теме.

Борис Петров, заведующий кафедрой «Технология пищевых производств» МАУ: «Биотехнология сегодня – это одна из драйверов развития. Им это удаётся».

Например, студент МАУ Никита Аминов взялся за производство напитков из северных ягод – черники и можжевельника. Этот проект учащимся был выбран темой выпускной работы.

Никита Аминов, студент МАУ: «Есть бренд «Арктическая кузня», он сейчас весьма популярен. Мой напиток богат витаминами, в нём нет алкоголя».

А ученица Губернаторского лицея Кира Минкина остановилась на изучении биодобавок, а конкретно бионтобустера, экстракта из икры морского ежа в капсулах. Над исследованием девушка работала четыре дня. Признаётся, что это было очень насыщенное плодотворное время.

Кира Минкина, ученица Губернаторского лицея: «В настоящее время люди всё чаще применяют не аптечные препараты, а БАДы. Они добавляют в свой рацион таблетки, но по сути, не особо понимают, в чём они им помогают».

После долгожданной дегустации молодые учёные пообщались с приглашенными специалистами и получили оценку своих работ.