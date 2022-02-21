Молодые кинематографисты региона могут получить гранты губернатора на реализацию кинопроектов

Впервые эта мера поддержки была оказана в 2021 году. Победителями конкурса стали картины «Другая тишина» Полины Бурбан и «Мой Север» Юлии Крыловой. Каждый соискатель имеет право представить на конкурс только одну заявку. Размер выплаты может достигать полумиллиона рублей, однако, средствами субсидии можно покрыть не более 70% от всех расходов.

Для конкурса приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. Гранты будут использованы для производства кино, причём соискателю совсем не обязательно жить в Заполярье. Достаточно того, чтобы сама будущая картина была посвящена нашему краю.

Заявки принимаются до 17 марта, полную информацию о конкурсе и условиях участия можно найти на сайте регионального Министерства культуры в разделе гранты.