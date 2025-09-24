Константин Богомолов привёз мурманского режиссёра на Север, чтобы снять короткометражный фильм о любви к родине, своим близким и до боли знакомым местам.

Молодые кинематографисты снимают в столице Заполярья новеллу под названием «Рыба».

Матвей Врачёв, коренной мурманчанин, который давно для себя определил свой жизненный путь. Ещё в юности он решил стать режиссёром, поступил во ВГИК и теперь реализует свои идеи в фильмах. Но и про родные края молодой режиссер не забывает.

Матвей Врачёв, режиссёр фильма «Рыба»: «Был готовый сюжет, а моё дело его решить и снять. И я, мне кажется, неплохо с этим справляюсь, тем более что здесь родной город. Поэтому надо все сделать как можно лучше».

Проект «Я люблю Россию» включает в себя цикл из трёх короткометражек, снятых под руководством именитых режиссёров. Фильмом «Рыба», например, руководит Константин Богомолов.

Матвей Врачёв, режиссёр фильма «Рыба»: «Я тоже слышал всякое, но создаётся впечатление, честно говоря, совершенно понимающего, адекватного профессионала, в первую очередь. Мне приятно, честно скажу».

В киноальманах войдут ещё несколько короткометражных фильмов, съёмки которых проходят в Перми и Москве.