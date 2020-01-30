Молодые команды весёлых и находчивых набивают первые шишки

Также в стенах Дома молодёжи кипит работа по подготовке к фестивалю Мурманской молодежной лиги КВН. Команды весёлых и находчивых, которые только начинают свой путь в юморе, уже проводят редактуры и репетиции.

Фестиваль состоится через месяц. Заявки на участие в нём подали 16 команд. В новом сезоне молодёжка пополнится новыми сборными, но зрители смогут увидеть и полюбившиеся команды.

Несмотря на молодёжное направление, никаких ограничений по возрасту участники представления не имеют. Попробовать свои силы в КВН могут все желающие, способные сколотить команду, но как показывает практика, успех может принести и сольное выступление. Например, на сцене Мурманской лиги успешно показывает номера и шутит «Сборная Алакуртти» состоящая из одного человека.

Денис Шалабанов, руководитель и редактор Мурманской молодёжной лиги КВН: «Знаете, у нас участвовала даже бабушка, которой было 74 года. Но она в составе команды была. Поэтому возрастных цензов у нас нет. Это обучающая лига, где люди только учатся играть в КВН. Мы обучаем их, показываем основы. Они пробуют, набивают себе шишки, чтобы дальше проходить во взрослые лиги, имея за плечами опыт».