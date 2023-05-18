Молодые лётчики Северного флота отрабатывали навыки управления самолётом по дублирующим приборам

Лётчики-истребители из числа молодого пополнения отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота отработали комплекс упражнений в воздушном пространстве Заполярья.

Пилоты совершали полёты на учебно-тренировочных самолётах Су-25-УТГ на средних и больших высотах. Лётчики выполнили элементы простого пилотажа. Для обучения применялась практика управления самолётом по дублирующим приборам. Во время этого упражнения внешний обзор закрывается специальными шторками, расположенными внутри кабины самолёта, а летчику необходимо было управлять техникой, ориентируясь только по приборам.

Александр, штурман экипажа Су-25-УТГ: «Наиболее трудные моменты - это безориентирный полёт на местности. Отмечу, что и полярный день, полярная и ночь тоже накладывают свои особенности».