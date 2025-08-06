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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.25 19:30

Молодые лейтенанты регионального УФСИН получили долгожданные служебные удостоверения

Они начинают большой путь, завершив обучение в ведомственных вузах. Им предстоит работать на благо общества.

В этот раз участниками торжественной церемонии стали 11 молодых лейтенантов. Все они успешно получили профильное высшее образование и вернулись в родное Заполярье, чтобы жить и строить карьеру. Для одних решение работать в рядах УФСИН было семейной традицией, другие – выполняют свой долг перед Отечеством.

Влада Морланг, психолог УИИ: «Мои родители из системы и всю свою жизнь связали с этой непростой работой. Мне тоже с детства нравились люди в форме: это очень красиво, достойно и престижно. И сейчас- в непростое время хотелось какой-то стабильной работы, а система как раз обеспечивает эту стабильность».

Выпускники признаются, что учёба в профильном вузе была непростой. С самого начала студентов приучают к ответственности и порядку. Но успешно завершив обучение они сразу нашли место службы. Каждый уже закреплён за определенным учреждением.

Кирилл Рахманов, начальник отряда ИК-18: «Чего бы ты хотел добиться в этой профессии? Конечно, хорошей должности, звания, карьерного роста. Чтобы работа приносила пользу обществу, имела какой-то вес. Чтобы эта работа была социально значима».

Служебные удостоверения лейтенанты получили из рук начальника УФСИН России по Мурманской области Сергея Бондаря. Далее были наставления старших коллег и благословение.

Евгений Кулавский, начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН России по Мурманской области: «Это подготовленные специалисты, которые приступят со дня на день к исполнению своих должностных обязанностей. За каждым из них закреплены подготовленные профессионалы - наставники, которые помогут адаптироваться и в дальнейшем показывать хорошие результаты в службе».

Торжественная церемония завершилась возложением цветов к Вечному огню у подножия мурманского «Алёши».

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