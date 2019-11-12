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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.19 19:30

Молодые лица на четырёх фотографиях, перетянутых чёрной лентой

Живы в памяти нашей - в большом ЗАТО состоялась встреча с родственниками и друзьями военнослужащих, погибших в мирное время при исполнении воинского долга.

На четырёх фотографиях, перетянутых чёрной лентой, красивые и молодые мужчины, чья судьба сложилась трагично. Этих юношей в ЗАТО Александровск знают многие, их портреты увековечены на мемориальных досках Снежногорска. Каждый год неравнодушные люди несут к мемориалам цветы. Сегодня ещё раз вспомнили и почтили память погибших матросов и офицеров при исполнении боевых заданий.

В зале городской библиотеки родственники и друзья молодых людей собрались, чтобы почтили память погибших матросов и офицеров при исполнении боевых заданий. Говорить сложно, хоть раны от потерь и успели затянуться. 8 лет назад семья Етоевых потеряла сына и брата. Он спас жизнь своего командира ценой собственной.

«Мне понравилась встреча, то, как девочки организовали её, - делится своими впечатлениями Ирина и Светлана Етоевы, мама и сестра Владимира Етоева. - Слезы душили вначале, потом уже успокоилась. Мне кажется, что правильно нас собирают».

Помимо личных просьб от семей героев к главе большого ЗАТО были и те, которые могут коснуться каждого жителя муниципалитета. Например, у Эдгара Баранкова,  старшего лейтенанта, скончавшегося во время подрыва автоколонны в Ингушетии, ещё в школьном возрасте была большая мечта – создать сквер «Счастливых событий». Мама Ирина с дрожью в голосе зачитывает текст из старенькой газеты, в котором говорится  о так и несбывшейся задумке её сына.

Об Олеге Куфтине современникам и вовсе известно мало. Погибшему на боевом посту от рук дезертира в 1998 году юноше по ряду объективных причин так и не установили памятной доски в родном городе. Глава муниципалитета пообещал маме Олега этот вопрос уладить. В скором времени в стенах ещё одной школы появится портрет героя.

«Это нужно не столько мне, а сколько детям, - говорит Наталья Куфтина, мама погибшего. - Понимаете, я то его помню. Каждый день вспоминаешь и плачешь, а дети посмотрят и что-то изменится у них в сознании».

Недавно в Снежногорске в рамках национального проекта появилась «Парта героя». На ней - история гибели подводной лодки «Курск» и члена его экипажа Дениса Кириченко. Все эти ребята и ещё тысячи других, ушедших так рано из жизни, но исполнивших свой воинский долг, будут всегда в  нашей памяти.

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