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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.06.21 19:30

Молодые люди серьёзно рисковали, выкатывая машину из горящего гаража

Мурманчанка поблагодарила сотрудников патрульно-постовой службы, которые помогли ей в сложной ситуации, не оставили в беде. Полицейские спасли её имущество во время пожара.

Некоторые время назад в автогородке по улице Гвардейской в Мурманске произошёл пожар. На месте происшествия работали экстренные службы. Пламенем были охвачены 8 гаражей и две машины. Однако третью «КИА Церато», удалось спасти сотрудникам патрульно-постовой службы Владимиру Кувшинскому и Андрею Смирнову.

47-летняя владелица машины очень благодарна полицейским за помощь и, по её словам, планирует обратиться к руководству УМВД Мурманска с просьбой о поощрении этих сотрудников. 

Наталья, мурманчанка: «Потом выяснилось, что это сотрудники патрульно-постовой службы полиции не растерялись, не остались стоять в стороне, а забежали вслед за пожарными и выкатили стоявшее в нё мою машину. Спасибо им большое! Молодые люди не знали, но они серьёзно рисковали. Бензобак в машине был заполнен «под завязку». И произойти могло всякое».

 

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павел
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