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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.04.23 19:30

Молодые модельеры представили свои лучшие коллекции одежды на ежегодном фестивале «НаМОДнение» в Мурманске

Изящная посадка, стильный дизайн, разнообразная фактура. Молодые модельеры представили свои лучшие коллекции одежды на ежегодном фестивале «НаМОДнение» в Мурманске.

Фестиваль молодых художников и модельеров «НаМОДнение» состоялся в этом году в 23-й раз. Событие привлекло к себе внимания северян.

Вера Тугова, руководитель конкурса молодых дизайнеров «Экзерсис», член жюри фестиваля «НаМОДнение»: «Фестиваль развивается, он год от года действительно хорошо развивается. Это можно проследить по разным историям. Во-первых, можно проследить по составу жюри. Сегодня в составе жюри мы можем видеть победителей разных лет. Это говорит о том, что люди, благодаря фестивалю, состоялись в профессии, что они стали востребованы».

Представили свои проекты 30 коллективов. В столицу Заполярья показать свои таланты приехали ребята из Санкт-Петербурга, Вологды, Архангельска, Республики Карелии и Кирова. Площадкой для проведения фестиваля традиционно выступил Мурманский областной художественный музей.

Ирина Костянова, заместитель директора по музейной работе Мурманского областного художественного музея: «Мы проводим фестиваль в этом зале уже десять лет. Мы пытались проводить его на и площадке областной филармонии, и Драматического театра, и ДК Кирова. Потом мы поняли, что он должен проходить в том месте, где живут и работают организаторы. Я думаю, что он замечательно у нас вписался. В этом году десять лет фестивалю «НаМОДнение», как он проводится в Мурманском областном художественном музее».

Музей в этом году стал региональным представителем Благотворительного фонда «Русский силуэт». Теперь «НаМОДнение-2023» - это отборочный этап конкурса. Авторов лучших работ фестиваля отправят на стажировку в Москву.

Ирина Костянова, заместитель директора по музейной работе Мурманского областного художественного музея: «Это, в первую очередь, даёт возможность нашим участникам показать свои коллекции на более высоком профессиональном уровне, потому что в международном конкурсе молодых художников-дизайнеров «Русский силуэт» принимают участие дизайнеры, которые имеют большой опыт работы с коллекциями одежды. Они имеют профессиональное образование, они приезжают со всех регионов и на этот конкурс попадают лучшие из лучших».

Дизайнеры представили на суд зрителей и жюри свои коллекции в трёх традиционных номинациях: «Эскиз», «Откровение», «АRT couture» и двух нововведенных - fashion-видео и «Модная Арктика».

Гран-при в последней номинации завоевала коллекция «Алогизмы» образцового детского коллектива «Театр моды «Самосотворение» Дома детского творчества «Дриада» Снежногорска. Ребята также стали и дипломантами 1-й степени в номинации «Лучшая графическая работа».

Немного уступила и получила диплом второй степени коллекция «Что там под маской» Екатерины Приваловой.

Екатерина Привалова, студентка Мурманского технологического колледжа сервиса, г. Мурманск: «Сначала планировалась концепция чего-то восточного, можно сказать, азиатского. Потом постепенно, ища интересные отделки, цветовые решения, я создала свою коллекцию. В принципе, у меня, можно сказать, немного повседневная одежда, но с официальными нотками6 можно надеть на выпускной, на какое-нибудь мероприятие, например, награждение».

Оценивало работы строгое, но справедливое жюри.

Евгения Владимирова, персональный стилист, член жюри фестиваля «НаМОДнение»: «Основное для меня - актуальность и новизна коллекции. Хочется что-то новое увидеть, что можно внедрить в свой гардероб, в том числе и в гардеробы своих клиенток. Наши молодые дизайнеры и начинающие дизайнеры преуспевают в моде, очень тонко её чувствуют. На эскизах мы видим, на сколько много новых появляется деталей, новых решений».

Впервые в этом году художественный музей разработал эксклюзивные подарки для победителей номинаций, а также всех участников фестиваля отметили дипломами.

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