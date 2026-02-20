Широкую Масленицу в Мурманске отметят народными гуляньямиЕжегодная выплата почётным донорам проиндексирована в Мурманской области
Молодые морские пехотинцы Северного флота проходят обучение в условиях Арктики

Когда на полигоне отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота у инструктора по тактической медицине с позывным «Ярый» спросили о количестве спасённых жизней, он сначала растерялся, а потом сказал: «Мы – медики боевые – количество спасённых не считаем - спасаем всех и каждого».

А потом рассказал о том, что главное для него, что спасённые им люди до сих пор в строю, продолжают выполнять свою боевую работу.

Лейтенант медицинской службы с позывным «Ярый» выполняет задачи в зоне специальной военной операции в должности врача отряда с 2022 года. Непосредственно в зоне боевых действий за это время провёл более полутора лет. А остальное время, здесь, в сопках Заполярья, где передаёт свой боевой и профессиональный опыт морским пехотинцам, контрактникам и добровольцам, всем, кто готовится встать на защиту своего Отечества.

Сейчас он обучает военнослужащих соединения тому, как быстро и правильно оказать помощь раненому, показывает способы остановки кровотечения с помощью штатных и подручных средств.

«Сегодняшние занятия были проведены с максимальной эффективностью воздействия факторов имитации кровотечения с использованием интерактивных тренажёров с подачей искусственной крови, с воздействием стресс-факторов в виде командного голоса, ускорения всех действий. У человека ломается определенный шаблон, и он должен без потери качества выполнить свои жизненно сохраняющие действия. Занятия в условиях Арктики имеют свои особенности определенные. Тут гипотермия и условия низких температур несут свой повреждающий фактор, поэтому работать боевой медик и боец должен уметь и в условиях повышенных температур, и в условиях стрессового воздействия низких температур. Обучаем везде и в песках, и в сугробе по колено, давая тот навык, который требуется», - пояснил инструктор по тактической медицине «Ярый».

На его занятиях особое внимание уделяется практической подготовке. Военнослужащие учатся оказывать первую помощь в полевых условиях, тренируются эвакуировать раненых с поля боя, моделируя различные ситуации.

Для молодых морских пехотинцев опытный инструктор «Ярый» непререкаемый авторитет. За решение боевых задач он награждён медалями «За спасение погибавших» и «За отвагу».

Последние комментарии

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
