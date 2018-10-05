Молодые политики общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе встретились с коллегами из Молодёжного совета губернии Тромс

Молодые и активные. Представители, недавно учрежденной в Мурманске молодёжной палаты, встретились с норвежскими коллегами, чтобы обменяться опытом и обсудить проблемы актуальными для обеих стран.

Делегация молодёжного совета губернии Тромс в составе пяти человек посетила Мурманск. Договорились о встрече ещё в мае, причём инициатива принадлежала зарубежным общественникам. Гости из Норвегии рассказали, что их молодёжный совет работает уже 9 лет и все это время старается максимально улучшить жизнь соотечественников. Например, в этом году они добились увеличения возраста, по которому можно приобрести льготный проездной билет на автобус.

– Наши регионы давно успешно сотрудничают в самых разных сферах, но, я думаю, эта встреча будет полезна. Мы лучше узнаем о норвежских молодых политиках, расскажем о себе и работе нашей молодежной палаты, которая начала работу в этом году. Я надеюсь, что сегодня между молодежными советами приграничных территорий зародится прочная дружба на долгие годы, – подчеркнула заместитель председателя областной Думы Наталия Ведищева.

Молодежный координатор правительства губернии Тромс Ханне Софие Йонсен Роальдсен, в свою очередь, обратила внимание, что сотрудничеству в Баренц-регионе уже 25 лет, и за это время накоплен позитивный опыт межрегиональных контактов двух стран:

– Норвежской молодёжи очень интересны их сверстники из России, поэтому мы нацелены на тесное взаимодействие с молодежной палатой при Мурманской областной Думе и готовы участвовать в совместных проектах по налаживанию контактов.

Участники встречи обменялись информацией о своей деятельности и обсудили возможные точки взаимодействия. В частности, шла речь о спортивных, культурных и образовательных проектах.