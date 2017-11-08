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День за днём с «Арктик-ТВ»08.11.17 19:30

Молодые предприниматели борются за гранты

Организовать свой бизнес и стать индивидуальным предпринимателем – мечта многих мужчин и женщин. Но для реализации своих идей нужен приличный финансовый вклад. Мурманская область – один из регионов, где молодым бизнесменам  предоставляется финансовая поддержка.  Какие идеи северяне мечтают воплотить в жизнь, какие из них могут получить полумиллионные гранты, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

В Мурманске стартовал второй этап рассмотрения заявок для получения грантов начинающим предпринимателям. Общая сумма, предоставляемая региональным бюджетом на 2017 год, около 6,5 млн рублей. Сейчас осталось всего пять. После первого этапа из 50 человек только 6 счастливчиков услышали заветное «да» и получили деньги на реализацию своих проектов. На втором этапе испытают свою удачу ещё 80 бизнесменов со всего региона.

- Это очень важно, потому что именно сейчас мы видим, как восстанавливается активность предпринимателей,  - говорит Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. - Они стали меньше бояться начинать свое дело и очень много молодых людей, которые хотят реализовать свои идеи или мечту. Очень много интересных проектов, которые связаны не только с извлечением прибыли, но и с воплощением замысла  в реальный проект, есть социальные проекты.

Максимальна сумма гранта, предоставляемого на реализацию проекта, 500 тысяч рублей. Впрочем, для воплощения в жизнь некоторых идей, достаточно и меньших средств. Конкуренция большая, проекты, представленные на конкурс, из самых разных сфер экономики. Это и услуги, и производство, и даже доставка товаров в труднодоступные населенные пункты. Участник конкурса Сергей Сеничев из Мончегорска выступает одним из первых. Его проект – переработка покрышек. Грант ему необходим для приобретения автомобиля для их транспортировки по Кольскому полуострову. Начинающему предпринимателю уже одобрили большой кредит, однако его не хватает.

- Это производство, это экология, это новые возможности, это резиновая крошка, которую  можно использовать как материал для дорожного покрытия,  - убеждает Сергей Сеничев, предприниматель из Мончегорска. – Это безопасное покрытие, оно годится и для детских, и спортивных площадок.

Сергей Вавилов из Кандалакши делом своей жизни считает мастерскую по ремонту обуви и изделий из кожи. Он уже работает в этой сфере, но хочет расширить бизнес. Грантовая поддержка ему будет не лишней. «Не все могут покупать новую и дорогую обувь. Приходят её  ремонтировать, - рассказывает Сергей Вавилов, предприниматель из Кандалакши. - Я буду заниматься социальной поддержкой малоимущих, инвалидов, пенсионеров, им обязательно будет  скидка».

Каждый из участников конкурса представит свой бизнес-план перед комиссией. Результаты объявят уже на следующей неделе, в кратчайшие сроки победители смогут получить финансовую поддержку. Тем, кто не успел разработать свой проект сейчас, расстраиваться не стоит, так как в следующем году программа возобновит свою работу. В планах на 2018 год – выделить молодым предпринимателям около 10 млн рублей.

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