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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.19 19:30

Молодые предприниматели «В деле»!

Форум молодых предпринимателей «Я в деле» собрал тех инициативных, а самое главное активных людей, которые решили посвятить свою деятельность бизнесу. Кто-то из них уже сделал первые шаги в этом направлении, а кому-то еще нужны идеи для стартапа.

Деловой центр «Азимут» стал площадкой для участников бизнес-форума молодых предпринимателей «Я в деле». Здесь не только начинающие, но и действующие бизнесмены и бизнесвумен, например, такие как Екатерина Красова. Вот уже второй год в Мурманске успешно работает ее магазин, специализирующийся на продаже детской одежды.

Екатерина Красова, предприниматель: «Сфера детской одежды мне интересна и как маме, и как руководителю магазина. И у меня есть менторы, которых я слушаю по развитию бизнеса. Я вижу, как люди развиваются, в короткие сроки получают качественный результат и это вдохновляет».

Артём Кораблев бас-гитарист из популярной группы «Деревянные киты». Их творчество давно оценили в столице. В середине октября Артем Кораблев даст прощальный сольный концерт в Мурманске и как остальные участники группы переедет в Москву. «Деревянные киты» уже сумели монетизировать свое творчество и щедро делятся лайфхаками.

Артём Кораблев, басист группы «Деревянные киты»: «Хорошо помогают лейблы, если вы записали песни - есть компании, которые могут выпустить на всех площадках, чтобы вас могли просто найти на всех площадках. Наверно, это простой и самый первый вариант».

Хедлайнером мероприятия стал Виталий Семенчук, сам себя он называет бизнес-хирургом. Им написано несколько путеводителей по развитию бизнеса. Даже новичок, прочитав его книги или просто побывав на тренинге сможет запустить стартап и даже сделать его успешным. Вячеслав уверен, что если вы хотите начинать свое дело, самое лучшее время для этого - сейчас, не важно - есть ли у вас стартовый капитал или его нет.

Виталий Семенчук, бизнес-хирург: «Я первый бизнес в 14 лет запустил с компьютера, с точки зрения мотивашки надо выбирать тот бизнес, который не требует стартового капитала и соотнесений возможностей, деньги не нужны».

Организатором встречи стал областной Центр поддержки предпринимательства. Ключевая задача форума «Я в деле!» показать молодым и амбициозным предпринимателям, какие возможности дает открытие своего дела. Задача максимум - сделать так чтобы Кольский край стал деловым и экономически развитым регионом.

Артем Марышев, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области: «Сегодняшний форум крупнейший на территории Мурманской области, для нас он традиционный. Мы проводим его второй раз, сотни людей собираются здесь сегодня, многие начинающие и только рассматривают свое дело. Наша задача сформировать идею, упаковать в бизнес-план и найти инвестиции для старта своего дела».

С сентября в Мурманске начал работу центр «Мой бизнес», который стал агрегатором услуг поддержки малого и среднего предпринимательства Мурманской области. Теперь все желающие открыть свой бизнес, смогут получить в центре необходимые услуги по принципу одного окна.

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