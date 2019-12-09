«Молодые профессионалы» - более двух сотен конкурсантов покажут своё мастерство

В Мурманске стартовал Региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Сотни конкурсантов собрались в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия», где состоялось торжественное открытие V регионального чемпионата «Молодые профессионалы». В зале собрались сотни ребят, которым предстоит после торжественного открытия конкурса показать себя в деле на 11 площадках областных колледжей: медицинского и педагогического, экономики и информационных технологий, строительного колледжа имени Н.Е. Момота и других, сообщил Григорий Шатило, директор Мурманского индустриального колледжа.

Для основной группы участников (от 16 до 22 лет) чемпионат пройдёт по 21 компетенции: «Электромонтаж», «Сетевое и системное администрирование», «Сварочные технологии», «Парикмахерское искусство», «Туризм», «Медицинский и социальный уход», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Предпринимательство», «Физическая культура и спорт», «Поварское дело», «Инженерный дизайн CAD (САПР)», «Программные решения для бизнеса», «Облицовка плиткой», «Малярные и декоративные работы», «Эстетическая косметология», «Командная работа на производстве», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Управление локомотивом», «Саамское рукоделие».

Соревнования для юниоров (от 14 до 16 лет) пройдут по девяти компетенциям: «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Парикмахерское искусство», «Медицинский и социальный уход», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Поварское дело», «Инженерный дизайн CAD (САПР)», «Программные решения для бизнеса».

В рамках регионального чемпионата также состоится II чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills» для специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых». Он пройдёт по шести компетенциям: «Электромонтаж», «Медицинский и социальный уход», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Преподавание в младших классах», «Поварское дело», «Малярные и декоративные работы».

Всего в чемпионате примут участие 237 конкурсантов и более 200 экспертов. Чемпионат проходит с 9 по 14 декабря.