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День за днём с «Арктик-ТВ»15.11.17 19:30

Молодые студенты соревнуются с профессионалами торгового порта

Чтобы рабочие будни не стали рутиной, а студенческая жизнь была разнообразной и, в хорошем смысле этих слов, щекотала нервы, руководство Мурманского морского торгового порта и индустриального колледжа устроили профессиональный конкурс.

Для популяризации рабочих специальностей в последнее время модно  устраивать профессиональные соревнования. Но руководство ПАО «ММТП» пошло дальше, предложив включить в чемпионат студентов индустриального колледжа – сварщиков, электриков, слесарей и токарей. На стороне одних - годы практики и навыки самого высокого уровня, а у других - свежее теоритические знания и адреналин молодости в крови.  Соотношение участников, впрочем, не на стороне  начинающих специалистов-  32 к 17, но, по словам экспертов, результаты зачётов оказались, как в хорошей игре, непредсказуемыми. 

- Когда мы предлагали торговому порту те задания, которые были на «World Skills», проходившем мировом чемпионате в Бразилии, то нам сказали, что нужно немного проще,  - рассказывает Григорий Шатило, директор Мурманского индустриального колледжа. – А наши студенты справились с этими заданиями. 

Единственная дисциплина, в которой неофиты не принимают участие, вождение. Ковшовый погрузчик – рабочая лошадка докеров. Каждый день им приходится наматывать сотни кругов по предприятию, объезжать препятствия и  переваливать  грузы. Поэтому стандартная змейка для местных асов – легкое испытание, как и игра в футбол огромным  отвалом. Главное, чтобы мяч, который предусмотрительно раскрасили ярким маркером, было видно на снегу. Уложиться пилотам жёлтых болидов нужно в 1,5 минуты, при этом зацепить конусы нельзя, но за случайно задетую ковшом землю, штрафные секунды  не назначаются.  «Ковш для этого и предназначен, чтобы грузить грунт, уголь, - поясняет Анатолий Гуменюк, ведущий инженер учебно-курсового комбината ПАО «Мурманский морской торговый порт».

Во временной норматив должны уложиться и сварщики. 45 минут даётся на то, чтобы сделать из двух металлических пластин одну. Тривиальное, с одной стороны, задание может обернуться провалом, судьи будут оценивать качество шва не только визуально, но и с помощью рентгена. Снимок точно покажет, где дрогнула рука мастера, внутри могут быть изъяны и микротрещины, не заметные глазом. Студенты, в отличие от сотрудников порта, волнуются, ведь со стороны на них смотрит потенциальный работодатель. И не зря, у молодых людей, участников конкурса, есть все шансы после колледжа попасть в одну из бригад предприятия. Такие успехи, по мнению руководства учебного заведения, повлияют и на остальных воспитанников, послужат стимулом к хорошей учёбе,  чтобы обеспечить себе  будущие.

Постоянство и рост, именно такими эпитетами докеры  наделяют старейшее в городе  предприятие.

- Мурманский морской торговый порт находится на стабильном этапе развития, - говорит Александр Масько, генеральный директор  ПАО «Мурманский морской торговый порт». - У нас хорошие производственные и финансовые показатели. Но это не говорит о том, что мы должны остановиться и успокоиться. Мы должны постоянно двигаться вперед.

Итоги двухдневного конкурса профессионального мастерства,  который пройдёт не только на промышленной площадке порта, но и в классах индустриального колледжа, подведут 17 ноября. Тогда же победители получат заслуженные награды от руководства стивидорной организации. 

 

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