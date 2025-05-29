Молодые участники Народного фронта Мурманска отремонтировали крышу отцу двух бойцов СВО

К ребятам обратился социальный координатор фонда «Защитники Отечества», которому мужчина посетовал на проблему с кровлей.

Владимир Попов – отец двух бойцов, один из которых погиб, а второй продолжает служить в зоне спецоперации. Всё хозяйство осталось на нём. Однако, в силу возраста он не может сделать сложные работы, например, по починке крыши, на что он и обратил внимание социальных координаторов фонда «Защитники Отечества».

Просьбу переадресовали Мурманскому отделению Народного фронта и ребята приступили к делу. Обследование дома показало аварийное состояние кровли. Ребята закупились материалами и при первом же потеплении решили проблему в доме пенсионера.