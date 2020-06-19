Молодые учёные поддерживают внесение поправок в Конституцию РФ

Совсем скоро стартует важное для всей страны голосование по внесению поправок в Конституцию России. Оно будет длиться несколько дней, чтобы каждый гражданин успел сделать свой выбор.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Отмечу то, о чем говорят достаточно мало. Это поправки в 114 статью, которые касаются государственной поддержки и научно-технологического сохранения страны и сохранение развития научного потенциала. И мы, молодые учёные, возлагаем большие надежды на то, что именно развитие научного потенциала, а это и есть молодая наука, займёт ещё более достойное место среди государственных приоритетов».