Молодые учёные погружаются в вопрос обеспечения лавинной безопасности горных районов

Учёные смогли своими глазами увидеть современную технику и снаряжение, используемое в суровых северных условиях - от беспилотных летательных аппаратов и снегоходов до аварийно-спасательных автомобилей и передвижной барокамеры на базе автомобиля «КамАЗ».

С 15 по 17 августа Мурманская область стала центром концентрации молодых научных талантов, собравшихся для участия в первом из трёх мероприятий-спутников IV Конгресса молодых учёных.

Одним из приоритетных направлений стал вопрос обеспечения лавинной безопасности горных районов. Поэтому посещение Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра включили в программу события.

Учёные смогли своими глазами увидеть современную технику и снаряжение, используемое в суровых северных условиях - от беспилотных летательных аппаратов и снегоходов до аварийно-спасательных автомобилей и передвижной барокамеры на базе автомобиля «КамАЗ».

После визита в центр группа направится в контрольно-спасательного пост «Куэльпорр» в Хибинах, где ознакомится с практическими аспектами работы по обеспечению лавинной безопасности.