Молодые волонтёры решили подарить ветеранам войны памятные подарки ручной работы

Фоторамки, блокноты или броши, сделанные вручную, в которые вложено много времени, труда и любви. Такие подарки ветеранам Великой Отечественной войны готовят представители мурманской молодёжи. Студент-волонтер Игорь Котлов не остался в стороне, решив порадовать старшее поколение своим творчеством. Свою фоторамку Игорь сделает голубой - в цвет мирного неба, которое подарили нам участники войны, спасшие мир от нацизма.

Акция «Подарок ветерану» проводится уже в шестой раз, их презентуют во время «Вахт памяти», «Дня Победы» и других торжественных событий.

Елизавета Кирьянова, председатель муниципального штаба движения «Волонтёры победы» в городе Мурманске: «Это такие эмоции, непередаваемые, наверное, и со стороны ветеранов, и со стороны волонтёров. Это настолько искренние чувства – доброты, не знаю, искрящиеся глаза, наверное, ради этого и стоит проводить такие акции».

Всего планируется изготовить 170 уникальных подарков. У каждого студента или школьника есть возможность принять участие в проекте.