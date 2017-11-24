Молодых мамочек поддержит регион

Хорошая новость для заполярных мам. С 1 июля следующего года в нашем регионе появится дополнительное пособие.

Получать его будут жительницы Мурманской области, родившие в возрасте до 26 лет. Ежемесячно молодым мамам будут выплачивать по 14 тысяч рублей сверху сумм всех пособий. Поддержку будут оказывать до тех пор пока ребёнку не исполнится полтора года.

Эта мера направлена на повышение рождаемости. С 2016 года смертность в Мурманской области вновь превышает рождаемость. Причём количество многодетных семей по-прежнему растёт - за три года их число выросло практически в 2 раза. А вот первенцев девушки рожать не спешат. Если раньше это происходило в возрасте около 24 лет, то теперь женщины ждут до 29 лет, а то и дольше. Основных причин всего две: с одной стороны, сократилось количество женщин фертильного возраста, а с другой, даже те, кто способен родить ребёнка, боятся возможных при этом финансовых проблем.

- Это пособие пойдёт дополнительно к тем, которые уже действуют, - отмечает Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. – Это будет прибавка к тем выплатам, которые проводит работодатель, если женщина родила ребёнка, но не работает. Сейчас мамочка получает 4200 рублей. Это всё останется. Мы вводим дополнительную меру поддержки, понимая, что есть такая проблема.