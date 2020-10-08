Молодых талантливых специалистов и их наставников поддержат материально

Финал национального чемпионата «WorldSkills Russia», который в этом году в дистанционном формате длился 2 месяца, завершён. Победители и призёры объявлены. Губернатор Мурманской области лично наградил талантливых участников.

На базе колледжей Мурманской области были организованы площадки для проведения соревнований в дистанционно-очном формате. Ангелина Боташева, учащаяся 37-й мурманской школы впервые участвовала в «ВорлдСкиллз» «Молодые профессионалы» и заняла 3-е третье место по России в компетенции «Медицинский и социальный уход». Девушка мечтает стать военным врачом, и уверена, что этот конкурс отличный способ проверить свои силы и получить необходимые навыки.

Ангелина Боташева, призёр финала национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»: «Он дал мне понять, смогу ли я участвовать, смогу ли дальше поступить. Мы ухаживали за людьми, обучали их пользоваться лекарствами и средствами малой реабилитации».

А для Магихалум Ахмедовой, студентки Мурманского медколледжа, это был уже четвёртый чемпионат. В этот раз она завоевала медальон за профессионализм. Девушка уверена, что такие конкурсы помогают совершенствовать свои навыки.

Магихалум Ахмедова, призер финала национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»: «Я благодарна, что меня подготавливали мои преподаватели. Я благодарная, что получила много навыков в проведении различных манипуляций. В дальнейшем я знаю, что мне делать и как».

В финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» попали 20 воспитанников колледжей и школ Мурманской области. Наша команда заняла 38-е место среди 83-ёх регионов в медальном зачёте и 36-е место в Кубке регионов. А в номинации «Навыки мудрых» для лиц в возрасте 50-ти лет и старше четыре конкурсанта из шести стали призёрами, завоевав одну бронзовую медаль и три медальона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Решение, которое мы приняли - финансово поддержать тех ребят, которые добиваются таких побед, тех наставников, которые помогают этих результатов добиться. Мы тем, кто получает медальоны, вводим премии по 50 тысяч рублей, медалистам увеличиваем премию в два раза, она становится 100 тысяч рублей. И половину от суммы, которую получает подопечный, получает его наставник».

Глава региона Андрей Чибис лично вручил награды всем призёрам финала национального чемпионата и после официальной части пообщался с участниками.