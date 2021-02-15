Молодых закладчиков задержали с 10 свертками наркотиков

Двух 19-летних закладчиков задержали в областном центре, прямо на месте преступления.

Наркополицейские застали молодых людей врасплох в момент оборудования тайников. Как правило, местами для закладок у наркокурьеров становятся городские дворы, подъезды и заборы.

В автомобиле у нарушителей закона обнаружили упаковочный материал и весы, также у задержанных изъяли 10 свертков с наркотиками общим весом около 15 граммов.

Вину предполагаемые наркодиллеры признали. Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому фигуранту - домашний арест.

Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.