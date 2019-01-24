Молодым - везде у нас дорога, молодым - везде у нас почёт!

Рабочая встреча представителей администрации Мурманска и городских молодёжного и студенческого советов сегодня прошли в деловом центре «Арктика». На конференции участники обсудили самые актуальные вопросы, связанные с условиями жизни молодых мурманчан.

Городские власти тесно сотрудничают с представителями молодёжных движений столицы Заполярья. Подтверждением этому служат и большое количество проводимых мероприятий, и улучшающиеся условия жизни представителей молодого поколения.

- Те результаты, которые показал прошлый, Год волонтера, просто замечательные, - считает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - А самое главное это то, что ребята делают всё это по доброй воле, их никто не заставляет. Их помощь очень ощутима в нашей работе.

На профильной конференции представители власти, молодёжного и городского студенческого советов рассматривали наиболее актуальные для мурманчан вопросы. Среди них поддержка инициатив, решение проблем повседневного характера и грядущие выборы. Ведь именно молодёжь будет определять дальнейший вектор развития города-героя. Но помимо этих важных не только для Мурманска, но и области событий, участникам встречи было что обсудить. «Это вопросы, связанные и с обеспечением жильём молодых семей, различные социальные выплаты, которые сегодня молодёжи тоже необходимы, - говорит Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска, - это и трудоустройство молодёжи. Это, скажем так, продвижение молодёжи в общественной жизни города Мурманска».

Несмотря на то, что силами молодёжных советов уже реализуется немало эффективных мероприятий, активисты неустанно продолжают придумывать что-то новое. «В следующем году планируется два масштабных проекта: «Твой выбор» и «Новое поколение», направленные на профориентацию школьников города Мурманска, - сообщила Алина Ануфриева, заместитель председателя Мурманского городского студенческого совета. - Мы хотим, чтобы они не уезжали из нашего города-героя, а оставались вместе с нами».

Взаимодействие власти и молодёжи города позволит Мурманску стать более удобным для жизни, считают эксперты. И главное, такая синергия способна благоприятно повлиять на отток населения из региона.