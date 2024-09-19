Молодым полицейским, окончившим высшие учебные заведения системы МВД России, торжественно вручили служебные удостоверения

В Мурманске возле памятника Анатолию Бредову состоялась торжественная церемония вручения служебных удостоверений 22 молодым полицейским, окончившим высшие учебные заведения системы МВД России.

Поддержать молодых стражей порядка в этот волнительный и значимый день пришли родственники и будущие коллеги выпускников, ветераны органов внутренних дел, представители администрации города Мурманска и Русской Православной Церкви.

Завершилось торжественное событие общим фотографированием на память. Стоит отметить, что подобные торжественные церемонии для регионального УМВД уже стали традиционными.