Молодым семьям Мурманска продолжают вручать сертификаты на приобретение жилья

В этот раз свидетельства получили 25 семей.

Семье Якушенко получение сертификата пришлось подождать, но сегодня их мечта сбылась. У них уже есть квартира, поэтому финансовую поддержку они планируют потратить на будущее жильё для своих детей.

Юлия Якушенко, получатель сертификата: «Это долгожданное для нас событие, мы его ждали семь лет ровно, в апреле семь лет. Хотим приобрести жильё для своих детей».

Теперь часть стоимости жилья могут погасить и в семье Никишиных. Они также планируют купить квартиру, однако, сертификатом можно компенсировать и расходы на строительство дома.

Андрей Никишин, получатель сертификата: «Есть планы на приобретение. Конечно же в Мурманске. А потом, в дальнейшем, может быть, переедем в какой-нибудь регион. Всё будет зависеть от того, как будет развиваться наш регион».

Размер социальной выплаты, которая предоставляется молодым семьям, составляет 35% от средней стоимости жилого помещения для родителей с детьми и 30% для семей без детей. Оставшуюся сумму, необходимую для приобретения жилья, нужно изыскать самостоятельно. Это собственные средства, средства материнского капитала, а также средства ипотечных жилищных кредитов.

Всего в 2025 году сертификаты на улучшение жилищных условий в рамках программы «Обеспечение жильём молодых и многодетных семей города Мурманска» получат 97 семей.

Напомним, что с 2024 года такую выплату в приоритетном порядке получают семьи участников спецоперации.