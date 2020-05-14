Молодым семьям Мурманска вручили сертификаты на улучшение жилищных условий

По этим свидетельствам мурманчане могут получить социальные выплаты на приобретение квартиры или строительство дома. Социальная выплата производится за счёт средств федеральных, региональных и муниципальных бюджетов.

Государственная программа Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» и муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых и многодетных семей города Мурманска» в столице Заполярья работают более 10 лет. За это время улучшить жилищные условия смогли 1411 семей. Только в этом году свидетельства с социальными выплатами получила 41 молодая семья. Сегодня заветный сертификат выдали ещё двум ячейкам общества.