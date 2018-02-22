Молодым сотрудникам УМВД вручили пистолеты

Молодым сотрудникам УМВД России по Мурманской области торжественно вручили удостоверения и табельное огнестрельное оружие.

В музее истории органов внутренних дел Мурманской области накануне празднования Дня защитника Отечества состоялась церемония посвящения молодых сотрудников, которые только начинают свою карьеру в правоохранительных органах.

Анна Мордвенкова стала одним из девяти новобранцев, прошедших ряд жёстких испытаний - физическую подготовку и знание законов.

Удостоверения и пистолеты Макарова новобранцам вручили ветераны и почётный гость события – Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

- Я думаю, что для них это мероприятие очень важное, потому что они получили в руки табельное оружие, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Я хочу пожелать им прежде всего с доблестью нести звание «сотрудник правоохранительных органов», постоянно работать над своим профессиональным уровнем, быть образованным. Хочу пожелать им, чтобы у них не было даже случая, когда им пришлось бы потянуться к кобуре. Поздравляю всех представителей органов внутренних дел с наступающим праздником - Днем защитника Отечества.

Полковник милиции в отставке Ирина Аржаева больше 10 лет своей службы посвятила работе с трудными подростками. Она гордиться тем, что нынешнее поколение, которое приходит в органы, делает это осознанно и, несмотря на трудности, не меняет выбранную профессию. «Люди, которые выбирают себе эту профессию, не могут приходить сюда рафинированными, - считает Ирина Аржаева, полковник милиции в отставке. - Сюда приходят ребята, которые не боятся за свою жизнь, которые выполняют свой долг с честью.

Для молодых людей это событие стало первым шагом на пути к долгой, ответственной и самоотверженной работы в органах внутренних дел.