Молодым специалистам, приехавшим трудиться на Север, полярные надбавки хотят начислять с первых дней работы

Эту инициативу правительства региона депутаты Мурманской областной Думы обсудили во время очередного заседания.

Образовательные и медицинские организации Мурманской области нуждаются в притоке «свежей крови». На север специалисты работать едут неохотно. Ведь сейчас полярные надбавки им приходится зарабатывать годами. Без них - оплата труда сопоставима с деньгами, которые те же профессионалы получают в средней полосе. При этом климат за Полярным кругом суровее, а жить здесь сложнее. Чтобы исправить положение дел, правительство региона решило ситуацию с полярками изменить.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Суть такова, что предложение губернатора Мурманской области, если прибыл молодой специалист, а ранее по закону - это в возрасте до 30 лет, мы сейчас расширяем эту рамку до 35 лет, прибывая в районы Крайнего Севера, если принят на работу, то полярка будет начисляться сразу 80%».

Волнуют мурманских депутатов и изменения в Основной закон Российской Федерации. Голосовать за поправки в Конституцию планируется 22 апреля. Однако голосование будет идти не за каждую поправку отдельно, а за все скопом. Это, по мнению парламентской оппозиции, не совсем правильно.

Максим Белов, депутат Мурманской областной Думы: «У меня это ызывает сомнения, это главенство, так скажем, российской законодательной базы над международной. В принципе, мы изначально придерживались других принципов в начале 90-х годов. И знаем, что у нас, в реалиях нашей судебной системы, у наших граждан не бывает других вариантов, кроме как найти защиту на стороне другого государства, Европейского, например, суда. И мне кажется, в принципе, это менять не нужно».

Тем не менее, у людей всегда есть выход, считают парламентарии. Нужно ознакомиться с предлагаемыми изменениями, посчитать для себя, чего же в них больше: положительных или отрицательных моментов. Исходя из этого, и стоит делать выбор: голосовать за или против поправок.