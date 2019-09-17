День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.19 19:30
Молоко из автоматов, пробка на Планерной – в новом выпуске «Вечёрки»
Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.
«Вечерка» публикует подробную историю создания Аллеи Поколений, начиная с момента, когда на улице Хлобыстова был пустырь и железная дорога.
В последние дни в социальных сетях мурманчане активно обсуждают огромные пробки на улице Планерной. Что же стало причиной транспортных заторов?
В Мурманске устанавливают специальные автоматы, в которых можно как газировку, приобрести на разлив свежее молоко. Продукция натуральная – от местного производителя. Подробнее о новинке в свежем номере «Вечернего Мурманска».
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Последние комментарии
Наталья
17.09.19 21:52
Ледокольный 31-56. До сих пор нет отопления.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Ольга
17.09.19 13:58
Крупская 29, второй подъезд отопления нет
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Давид Осипович Вернер
17.09.19 12:16
Ого, сколько комментов! Зато все проголосовали за программы "Уютный город" и т.п., т.к. купились, обо городским властям мостить плиткой парки дешевле и нагляднее, чем ремонтировать дома горожан.
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