Молоко из автоматов, пробка на Планерной – в новом выпуске «Вечёрки»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

«Вечерка» публикует подробную историю создания Аллеи Поколений, начиная с момента, когда на улице Хлобыстова был пустырь и железная дорога.

В последние дни в социальных сетях мурманчане активно обсуждают огромные пробки на улице Планерной. Что же стало причиной транспортных заторов?

В Мурманске устанавливают специальные автоматы, в которых можно как газировку, приобрести на разлив свежее молоко. Продукция натуральная – от местного производителя. Подробнее о новинке в свежем номере «Вечернего Мурманска».