Мончегорец Сергей Ридзик стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине в дисциплине ски-кросс

Золотую медаль завоевал швейцарец Райан Регез. «Серебро» — у его соотечественника Алекса Фива.

Сергей начал заниматься горными лыжами в родном Мончегорске. Получил мастера спорта, входил в шестерку лучших на чемпионате России. По словам лыжника, о том, что будет призёром Олимпийских игр, он даже и мечтать не мог. Однако своих целей добиваться привык и на крупнейшие международные соревнования попал – и не один раз. Сергей забрал уже вторую бронзовую медаль - на Олимпиаде 2018 года в Корее Ридзик также занял третье место. Теперь в активе российской команды на Олимпийских играх в Пекине 27 наград: пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых.