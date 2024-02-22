Мончегорск – город больших перемен

Город развивается, становится современным и комфортным. И эти старания не остаются не замеченными, ведь героев нужно знать в лицо. Поэтому в Агентстве развития Мончегорска подвели итоги работы за год и наградили самых активных северян.

Мончегорск – это не только горно-металлургическая компания и озеро Имандра. Это место, где живут творческие, спортивные, инициативные люди. Они занимаются бизнесом, волонтёрством, экологией и другими направлениями, которые помогают развивать родной город.

Андрей Рудаков, глава города Мончегорска: «Город развивается и эта активность, которую годами пытались разбудить в наших горожанах. Она получилась, в этом направлении народ начал двигаться. Они начали реализовывать свои мысли, добиваться своих целей. Классно, это позитивно всё».

Анна Федорова, директор АНО «Агентство развития Мончегорска»: «Это была основная наша работа по формированию сообществ, по объединению предпринимателей, туристического сообщества, активных жителей. Вовлечению их в благоустройство и преобразование города. Это первая и самая тяжёлая работа, потому что жители - самое важное и главное, что есть на территории. Они точно знают, что нужно, какие есть проблемы и что они хотят. И как только они поверили, что каждый из них причастен к таким большим изменениям, их стало ещё больше».

Агентство развития Мончегорска второй год берется за непростую миссию: выбрать и наградить самых активных жителей города. Выполнить эту задачу помогают другие северяне. Агентство выдвигает кандидатов, а мончегорцы определяют лучших из них методом голосования.

Максим Иванов, заместитель генерального директора АО «Кольская ГМК» по региональной политике и корпоративным проектам: «Премия», как мне кажется, становится таким душевным мероприятием, где подводят итоги года. И здесь призы получают не за большие должности, а за большой вклад. Любой житель Мончегорска, начиная от волонтёра и школьника, заканчивая общественными организациями, может получить награду, которую оценивают действительно простые мончегорцы».

Отметим, что награда только в одной номинации «Честное слово» присуждается жюри. Она для журналистов, которые освещают жизнь Мончегорска на протяжении года. И специальный приз в этом конкурсе получила Кристина Харатова, корреспондент телекомпании «Арктик-ТВ» за сюжет про большой фестиваль «Имандра Викинг Фест». В создании этого материала также участвовали оператор Виталий Артемьев и режиссёр монтажа Алексей Говорухин.