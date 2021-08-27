Мончегорск может стать «Городом трудовой доблести»

Напомним, в 2020-ом году жители Мончегорска собрали более 7000 подписей в поддержку инициативы. После анализа архивных документов было получено экспертное заключение Российской академии наук о наличии оснований для присвоения городу почётного звания «Город трудовой доблести». Инициативу поддержал и глава региона.

Ходатайство о присвоении Мончегорску почётного звания было направлено в адрес Президента РФ Владимира Путина.

Жители региона выбирали место установки стелы «Город трудовой доблести», которая появится в городе металлургов в случае присвоения звания. Свой голос мог отдать любой житель области.