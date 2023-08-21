Мончегорск пленили викинги, или Праздник жизни удался

Это не вымысел, а события прошедших выходных дней. Дело в том, что уже в пятый юбилейный раз в городе металлургов провели «Имандра викинг фест». Свидетелями масштабного события стали более 12 тысяч человек.

Отмотать время назад и погрузиться в совершенно другую эпоху, где не было гаджетов, автомобилей и даже микроволновок. Все максимально просто и естественно, а главное, до сих пор любопытно для современных людей. Город викингов воссоздали на два дня в Мончегорске. Причём с таким размахом, что не только жители Мурманской области приехали на берег Имандры, но и туристы из других регионов России.

Дарья Яркова, заместитель директора по туризму Агентства развития Мончегорска: «Я пыталась посмотреть не со стороны организатора, а зрителя. Так вот, количество людей в три часа дня у сцены было такое, что кажется, яблоку негде было упасть. Если я выходила с площадки, то видела очередь примерно на 500 метров. Я считаю, что это 100-процентный успех. Это первый год, когда мы такое количество людей приняли».

На «Имандра викинг фест» каждый мог почувствовать себя частью скандинавского эпоса, легенд и мифов. Например, нарядится в костюм валькирии или бравого воина, мрачного духа или всемогущей ведьмы, стать простым работягой или прекрасной эльфийкой. Полёт фантазии в этом фестивальном мире неограничен.

Сандра Капшук, блогер движения «Insight people»: «Сегодня будет очень интересное мероприятие под название «Конкурс костюмов». В принципе, для чего я сегодня и одета таким белым ангелочком. Будет круто. Это дизайнерское платье, а не костюм. Остальное будет перед сценой, потому что в топике стоять здесь будет холодновато. А вот там - самое то».

Для гостей праздника работал средневековый рынок, где можно было приобрести сувениры, предметы быта или стальные мечи – все, что необходимо викингам для жизни. Для детей и их родителей работал кукольный театр, развлекательные площадки, мастер-классы по рисованию, лепке и средневековым танцам. Можно было потренироваться в стрельбе из лука и метании копья по мишеням. Влюбленные пары венчались по древним обычаям на глазах у гостей праздника.

Первая свадьба настоящая, вторая - театральная постановка. В принципе, её можно использовать только на картинку, а лайф оставить настоящей свадьбе.

А те, кто ещё не нашёл свою половинку или жизненный путь, могли обратиться за помощью к нойдам - провидцам. Здесь, вдыхая ароматы можжевельника, под звуки шаманского бубна они очищали сознание.

Семен Быстров, провидец: «Люди верят в ритуалы. К сожалению, да. Но как я говорил ранее, судьба человека зависит только от него самого. Это может быть как психологическая разгрузка или напутствие. Кто воспринимает это как интересную игру, те получают больше удовольствия, чем люди, которые прямо за советами или ответами пришли. В редком случае они получат правильным ответ, потому что они должны знать его сами».

Конечно, принимать фестивальные действия за чистую монету не стоит, всё-таки это развлекательная площадка. А вот зарядиться эмоциями – самое то и ещё немного понатаскать себя в знаниях по истории. Ведь викинги – реальные жители северных земель. К примеру, среди них были сокольники. Сейчас это редкая профессия, которой занимается житель Санкт-Петербурга Вадим Аводнев. В Мончегорск он приехал с двумя хищниками: ушастой совой Ушан и кречетом Красоткой.

Вадим Аводнев, сокольник клуба «Крылатая стража»: «Мы здесь на фестивале пропагандируем общение и работу с ловчими и хищными птицами, в какой-то степени соколоведение. Соколиная охота здесь не присутствует в первом лице. Птицы не охотничьи, но служебные. Они приносят пользу на таких объектах, как аэродромы, свалки бытовых отходов, где нужно гонять синантропных птиц: чаек, ворон и так далее. Но охота тоже есть. И мы рассказываем, как это было в древние времена, как это было во времена викингов».

Викинги были не только свирепыми воинами, но и отличными торговцами. Свои путешествия к дальним берегам они осуществляли на драккарах – деревянных ладья. Они были длинными и узкими с поднятыми носом и кормой. Сергей Кашин из Санкт-Петербурга создает эти древние лодки из ели и дуба. Прокатиться на драккаре могли все гости праздника.

Сергей Кашин, руководитель клуба исторической реконструкции «Морская дружина Рус»: «Один корабль называется «Ладога», а второй - поменьше - называется «Сван». Корабли были построены на нашей судоверфи по историческим и археологическим репликам кораблей IX-X веков».

Кузнецы – мастера, без которых не мог обойтись ни один бравый воин. Они ковали мечи и топоры, кольчуги и шлемы, а также предметы для повседневной жизни. Их мастерили на мобильных наковальнях.

Сергей Насыров, кузнец: «Изготавливаем однозубые вилки, можно кованые браслеты и фибулы. Это застежечки, только эта литая, а мы делаем кованые».

- Из чего куете?

- Аналог кричного железа - сталь ст3. Из неё и делаем.

Сергей постоянный участник фестиваля. И хоть многие не знают, но этот кузнец был одним из компании инициативных мончегорцев, у которых и возникла идея создать фестиваль викингов. А осуществить задумку удалось благодаря администрации города и Агентству развития Мончегорска.

Анна Федорова, директор Агентства развития Мончегорска: «Эти ребята остаются с нами. Например, у нас в команде агентства как раз есть человек, который стоял у истоков, при котором фестиваль зарождался. Также есть на фестивале местная команда, которой мы тоже гордимся и хотим дальше развиваться вместе с ними это направление. Это мечта всех».

Лев Денисов, соавтор фестиваля «Imandra Viking fest»: «Это то, к чему нужно стремиться. Фестиваль должен расти и стать знаковым моментом для Мончегорска и области. Это то место, куда люди должны приезжать, ставить его в календари. Это не середина, а начало пути».

Викинг фест проходит всего раз в году, но организаторы мечтают выйти за рамки этого времени.

Александр Поленков, руководитель бизнес-инвестиций Агентства развития Мончегорска: «Мы думали об инвестиционном проекте. И это то, чем мы сейчас занимаемся. Мы хотим, чтобы на территорию пришёл инвестор и подхватил идею викингов».

На протяжении всего фестиваля на его территории проходили постановочные бои, можно было увидеть отрывки иммерсивного спектакля о жизни викингов. Он складывался в большое представление, которое в течение дня перемещалось на большую сцену и превращалось в эпические битвы. Не менее зрелищным стало ночное представление повелителей огня. Файер-шоу поведало зрителям о борьбе и последующем соединении огня, магии и человека.

Какой средневековый или современный праздник без музыки? Конечно, все два дня фестиваля на территории викингов песни лились рекой. Эти люди знали толк в веселье и предпочитали заводные мотивы, такие как играет фолк-коллектив «Тролль гнёт ель».

Также на сцену выходили дарк-фолк группа «Мещера», «Helvegen», «Spiritual Seasons». А хедлайнерами фестиваля стали звезды российской рок-сцены «Catarsis» и «Слот».

Игорь Лобанов «Кэш», солист группы «Слот»: «Мы вчера приехали на саундчек и увидели только палаточки, домики, шатры, заборчики. Всё было оформлено в одном и правильном для викинг феста стиле. А сегодня мы увидели, как всё это наполнилось людьми, движухой, жизнью. И мне Адрюша, наш техник, сказал: «Поехал, посмотрим, как ель загибается у троллей». Приехали пораньше, послушали несколько песен, посмотрели, как народ водит хороводы. Мне кажется, праздник жизни удался».

Организаторы «Имандра викинг фест» очень гордятся тем, как за пять лет их проект вырос, но признаются, что нет предела совершенству. Поэтому, завершив юбилейный праздник викингов, сразу преступают к разработке следующего. Каким он будет, зрители увидят через год. Есть время чтобы подготовить для события правильный средневековый костюм.