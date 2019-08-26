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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.19 19:30

Мончегорская «Табуретка» вновь собрала любителей поэзии

Четвёртый международный фестиваль «Табуретка» вновь собрал любителей поэзии. Стихотворения собственного сочинения и произведения классиков читали в творческой атмосфере среди литературных персонажей и многочисленных гостей праздника. Известная актриса театра, кино и цирка Наталья Варлей завершила фестиваль встречей с поклонниками.

Максим Зверев принимает участие в литературном фестивале «Табуретка» на площадке рядом с одноименным мончегорским памятником  впервые,  но сходу решил прочитать одно из самых известных произведений Иосифа Бродского.

«Стихотворение о том, что в советское время они всегда говорили так, чтобы не оскорбить власть, а когда они собирались на кухне в комнатках, они все говорили, - рассказывает Максим Зверев, участник фестиваля. - И Бродский говорил, говорили всё, что хочешь».

Участие в грандиозном фестивале приняли сотни человек, приехавшие из разных уголков Кольского полуострова в город металлургов. В этот день прозвучали стихи не только зарубежных и российских классиков, многие декламировали  произведения собственного авторства. 

«Четвертый литературный фестиваль «Табуретка» может вдохновить каждого, даже я здесь стала себя ощущать Анной Ахматовой или Мариной Цветаевой», - говорит Эллина Ким, корреспондент «Арктик-ТВ».

По традиции ежегодный праздник был организован фондом «Живая классика» при поддержке компании «Норникель» и содействии администрации Мончегорска и областного комитета по культуре и искусству.

«Очень много людей пришло сегодня, - отмечает Максим Иванов,  заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам. - Это говорит о том, что фестиваль становится всё важнее и Кольская ГМК и «Норникель» не просто поддерживают это мероприятие, мы хотим, чтобы в городе стало как можно больше интересных событий».

Дмитрий Староверов, глава города Мончегорска, делится первыми впечатлениями: «Это радость, что праздник продолжается. При организации любых мероприятий возникают трудности и то, что «Норникель» оказывает поддержку этому фестивалю, это радует, в первую очередь, без их поддержки ничего бы не состоялось».

Фестиваль «Табуретка» изначально задумывался как семейный праздник. Здесь каждый находит занятие по душе, благодаря интерактивным зонам: кто-то играет в подвижные игры, а кому-то интересней испытать себя в интеллектуальной игре – шахматах. Музыкальным украшением фестиваля стало выступление студии этнических барабанов «Драм Там Там».

«Табуретка» в этот раз стала не только культурной площадкой, но и исторической. В этом году Мурманская область отметит 75-летие Петсамо-Киркенесской операции, памятной дате на фестивале посвятили несколько  исторических локаций. Одна из таких - фотовыставка, где представлены уникальные снимки времён Великой Отечественной войны. На них  запечатлены боевые действия и быт солдат далёкого и страшного времени.  В прошлом году здесь впервые организовали «Парад литературных героев», который так пришёлся по душе всем участникам, что его решили повторить. Пестрой колонной прошли сказочные персонажи – Королева и Чеширский кот из Алисы в Стране Чудес, Фрекен Бок, Карлсон и другие.

«Мы мечтали, чтобы Мончегорск стал поэтической столицей Мурманской области,  - признаётся Марина Смирнова, руководитель фонда «Живая классика». – На это нужны годы, чтобы все сформировалось, но постепенно все так и происходит. Людей становится всё больше,  к нам приезжают со все области и знают, что фестиваль - это хорошая традиция».

Оксана Китаева, автор идеи арт-объекта «Поэтическая табуретка», отмечает: «Она подразумевалась как первая поэтическая сцена, когда дети забираются на табуретку и рассказывают стихи знакомым, друзьям, родителям, Деду Морозу. Мне хотелось сделать что-то тёплое и душевное, вот и получилось, что праздник у нас получился душевным, народным».

Почётным гостем фестиваля стала знаменитая артистка Наталья Варлей, ставшая популярной благодаря роли в советской комедии «Кавказская пленница». На своём творческой вечере она исполнила песню из легендарной картины Леонида Гайдая.

С Заполярьем Наталью Владимировну связывает многое. Какое то время она жила в Мурманске, а её отец был заместителем начальника тралового флота. Артистка охотно отвечала на все интересующие вопросы поклонников её таланта, и рассказал об интересных моментах из личной жизни. В завершении выступления каждый мог пообщаться со звездой и взять у неё на память автограф.

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