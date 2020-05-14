Мончегорские органы системы профилактики просмотрели тревожную ситуацию в семье подростка

Заместителя главы администрации Мончегорска, а также председателя комиссии по делам несовершеннолетних города привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокуратура посчитала, что органы системы профилактики муниципалитета отнеслись к своей работе без должного внимания.

Проверку организовали после госпитализации ребёнка в марте 2020 года. Мальчика покалечил отчим.

Как выяснила прокуратура, с 2019 года в уполномоченные органы поступали заявления, что мужчина периодически бьёт ребёнка. Работа органов профилактики усложнялась частыми отъездами семьи из Мончегорска. Оценить ситуацию в семье не могли. В школе тревожных симптомов тоже не отмечали. И лишь после того, как соседи рассказали, что из квартиры часто слышны крики и плач мальчика, комитет по делам несовершеннолетних признал семью неблагополучной.

Программа реабилитации семьи несовершеннолетнего была утверждена фактически в день госпитализации ребёнка в тяжёлом состоянии. Что, по мнению прокуратуры, нарушило установленные сроки.

Напомним, в отношении отчима ребёнка сейчас возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подан иск о лишении матери мальчика родительских прав.

Анжелика Черногубова, старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со СМИ: «На время расследования совершённого преступления постановлением Мончегорского городского суда отчим ребёнка взят под стражу. В ходе расследования в отношении отчима ребёнка следственными органами возбуждено ещё одно уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного пунктом «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьёй 156 УК РФ. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ «Халатность».