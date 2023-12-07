Мончегорские школьники настолько суровые, что даже оседлали дракона – символ 2024 года!

Совсем недавно в Мончегорске сделали снежную фигуру дракона - символ нового года, а юные вандалы уже попытались её изуродовать.

Зелёный дракон из снега и льда, над которым трудились сотрудники «Печенгастроя» привлек внимание школьников, которые, впрочем, долго любоваться на мифического зверя не стали, а залезли на него.

Сломать скульптуру в этот раз не получилось, но если бы была оттепель, то попытка наверняка увенчалась бы успехом.

«Уважаемые родители, пожалуйста, проведите беседы со своими детьми и объясните им, что так вести себя нельзя», - прокомментировали произошедшее в администрации Мончегорска.