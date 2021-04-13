Мончегорские спортсмены стараются отстоять «Бункер»

Некоторые из жильцов дома №19 на улице Бредова, в подвале которого и находится зал, требуют немедленно прекратить его деятельность. На защиту родного «Бункера» встали сотни спортсменов из Мончегорска.

Название спортивного клуба говорящее, ведь ещё 30 лет назад на месте «Бункера» был обычный, периодически затопляемый подвал. В какой-то момент группа инициативных мончегорцев решила преобразить помещение и создать для горожан комфортное, а главное, бюджетное место для занятий спортом. После смерти основателя клуба помещение забросили: в подвал сбежались бомжи и наркоманы, а все тренажеры из зала были вынесены.

Игорь Изосин, член клуба «Бункер»: «Когда я вернулся из армии, то первое, что я сделал, пошёл в «Бункер», в родной спортзал, и обнаружил его в плачевном состоянии. Здесь и шприцы валялись, все железо было своровано, здесь ничего не было. Даже полов, на которых ноги мои стоят, не было! Валялись шприцы. Я позвал Максима Митрофанова, который тоже с армии вернулся. Мы с ним скооперировались и решили восстановить своими силами, кинуть клич по спортсменам и восстановить «Бункер».

Спустя время, совместными усилиями, «Бункер» был восстановлен. Но пришла другая беда. По словам спортсменов, одна из жительниц дома решила присвоить обустроенное помещение себе и организовать там собственный бизнес по пошиву одежды. По её словам, посетители клуба приносят слишком много неудобств: раздражают сильным шумом, не платят по коммунальным счетам, а стены дома и вовсе покрываются из-за спортсменов трещинами. Но мнения жильцов разделились и некоторые из них твёрдо стоят на защите «Бункера».

Иван Мичкарь, житель дома №19 на улице Бредова: «Вред он не наносит, есть просто определенные люди, которые трепетно относятся к тому, что спортсмены приходят заниматься. Вокруг дома все время спокойствие, единственное, может, какое-то неудобство доставляет приезд самих спортсменов, но этот вопрос тоже был урегулирован».

Ситуацией заинтересовались и члены мурманского отделения Коммунистической партии. По словам первого секретаря обкома КПРФ Артура Попова, закрывать «народный» зал ни в ком случае нельзя. Нужно искать компромисс.

Артур Попов, первый секретарь Мурманского областного комитета КПРФ: «Партия - за здоровый образ жизни, за то, чтобы наши дети, наши молодые люди, девушки занимались спортом. Поменьше пива, наркотиков, побольше спорта. И это самое главное. Исходя из этого, партия и приехала сюда, привезла сюда депутата областной Думы, чтобы найти точки соприкосновения: выслушать жителей, выслушать ребят и сохранить спортзал».

«Народным» зал прозвали уже давно, ведь в нём имеют возможность заниматься спортсмены любого пола, возраста и социального положения.

Сергей Крымов, участник клуба «Бункер»: «Бывают дни, что не протолкнуться, ходит много людей, в зависимости от времени: в утренние часы поменьше, в дневные тоже, а после работы, естественно, все подтягиваются. Много народу, много!».

Жёсткое противостояние некоторых жильцов и администрации клуба длится полтора года. Ярая противница «Бункера», входящая в совет дома, и её сторонники уже выиграли первый судебный процесс. Коллектив и члены спортзала просят о помощи. По словам спортсменов, все обвинения против них выдуманные.

Участники клуба верят, что всё-таки смогут отстоять «Бункер». Петицию в поддержку спортзала поддержали более тысячи человек.