Мончегорскому насильнику дали 14 лет

30-летнему жителю города Мончегорск вынесен обвинительный приговор за совершение двух преступлений против половой неприкосновенности малолетних.

Следствием и судом установлено, что подсудимый находился в ванной комнате одного из общежитий Мончегорска, где с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей последовательно совершил действия сексуального характера в отношении двоих потерпевших, 2006 и 2005 годов рождения. В ходе совершения преступления мужчина подавлял волю юношей, в том числе, угрожая применением физического насилия.

В ходе предварительного следствия мужчина свою вину в совершении преступлений признал полностью, дал признательные показания. Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет.