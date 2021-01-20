Мончегорску могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава администрации муниципалитета.

Экспертное заключение о наличии оснований для присвоения почётного звания Мончегорску уже получено. Оценкой занимались специалисты Российской академии наук. В поддержку этой инициативы различными общественными организациями было собрано более 3 тысяч подписей.

Найти подтверждающие архивные документы помогли сотрудники Музея истории города и Государственного архива Мурманской области в Кировске. В ближайшие дни документы будут направлены губернатору и в областную Думу для утверждения и направления ходатайства на имя Президента РФ.